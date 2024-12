POL-HRO: Rostocker Polizei stellt 17-jährigen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Neuhof/Zarrentin (ots) - In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter einen PKW in Neuhof bei Zarrentin entwendet, der Stunden später verunfallt in Schleswig-Holstein aufgefunden wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter am Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in Neuhof eine Garage auf einem Privatgrundstück in der Straße Am Schloss ...

