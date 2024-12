POL-HRO: Täter mit ungewöhnlichem Diebesgut - Einbrecher stehlen Transporter und Besamungszubehör für Bullen vom landwirtschaftlichen Betrieb in Jürgenshagen

Stralendorf (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Stralendorf haben unbekannte Täter am Samstag den vor dem Haus abgestellten PKW gestohlen, der am nächsten Tag im Nachbarort geortet werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum ...

