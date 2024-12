Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher am vergangenem Wochenende in Bützow unterwegs - die Kriminalpolizei ermittelt

Güstrow/ Bützow (ots)

Am vergangenem Wochenende kam es gleich zu drei Einbruchsgeschehen in Bützow. Zunächst verschafften sich unbekannte Täter am Samstagabend gegen 22:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten eines Pflegedienstes am Pferdemarkt. Augenscheinlich wurden die Geschäftsräume durchsucht, jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.300EUR geschätzt.

Am Sonntagmorgen erhielt das Polizeirevier in Bützow gegen 04:20 Uhr dann Kenntnis über einen Einbruch in eine Bäckerfiliale in der Bahnhofstraße. In diesem Fall haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag 15:00 Uhr bis Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Nachdem die Räumlichkeiten von den Tätern durchsucht wurden, konnten sie mit einer geringen Menge an Bargeld fliehen.

Abschließend ereignete sich in den heutigen Montagmorgenstunden offenbar ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Bützower Bahnhofstraße. Eine 89-jährige Bewohnerin wurde in den Morgenstunden gegen 00:30 Uhr von lauten Geräuschen geweckt und stellte im Anschluss fest, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft, dieses durchsucht und Geld aus einem Wertgelass entwendet hatten. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Zwecke der Spurensicherung und Tatortarbeit an allen Tatorten zum Einsatz. Ob die Taten u.a. in einem möglichen Zusammenhang stehen, wird nun von der Kriminalpolizei in Bützow ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell