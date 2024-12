Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gestohlener PKW aus Zarrentin verunfallt in Schleswig-Holstein

Neuhof/Zarrentin (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter einen PKW in Neuhof bei Zarrentin entwendet, der Stunden später verunfallt in Schleswig-Holstein aufgefunden wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter am Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in Neuhof eine Garage auf einem Privatgrundstück in der Straße Am Schloss gewaltsam geöffnet und daraus den unverschlossenen PKW Opel Astra entwendet. Dieser wurde am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr in einer Böschung an der K 78 bei Marienstedt (Schleswig-Holstein) verunfallt aufgefunden. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug war es nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auffällig war, dass nicht mehr die Originalkennzeichen am Auto angebracht waren, sondern Kennzeichen, die zuvor ebenfalls gestohlen wurden. Hinweise auf die Täter konnten nicht erlangt werden. Bei dem Unfall wurde offenbar niemand schwer verletzt und das Fahrzeug wurde verschlossen dort zurückgelassen. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zudem prüft die Polizei, ob die Täter auch für den Diebstahl von Geldbörsen aus drei Fahrzeugen in Neuhof in Frage kommen können. Demnach seien die Fahrzeuge zur gleichen Tatzeit unverschlossen auf den Privatgrundstücken von den Tätern geöffnet worden. Die geleerten Geldbörsen wurden am Folgetag in Tatortnähe aufgefunden, wobei die Täter lediglich das Bargeld in Höhe von etwa 180 Euro daraus entnahmen.

Die Polizei hat bereits umfangreiches Spurenmaterial gesichert und ermittelt nun unter anderen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Unfallflucht.

