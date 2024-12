Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruchsdiebstahl in Mobilfunkgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Ludwigslust (ots)

Bei einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Ludwigsluster Innenstadt haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag hochwertige Mobilfunkgeräte entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Täter am 16.12.2023 gegen 01:00 Uhr eine Tür zum Geschäft gewaltsam geöffnet und anschließend aus der Auslage die elektronischen Geräte gestohlen. Der dabei entstandene Schaden konnte bislang noch nicht angegeben werden. Die Polizei sicherte am Tatort in der Lindenstraße Spuren und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ludwigslust (03874 4110) oder über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache.

