Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Wohnungseinbruch am frühen Abend

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 25. März, versuchte gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter in eine Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Holsteiner Weg in Paderborn einzubrechen.

Die 26-jährige Bewohnerin hielt sich mit ihren beiden Kindern zur Tatzeit im Wohnzimmer auf, als eines der Kinder Kratzgeräusche an der Wohnungstür hörte. Die junge Frau sah nach und machte, als jemand die Tür von außen öffnete, auf sich aufmerksam und vertrieb den potentiellen Einbrecher damit offenbar. Sie verständigte die Polizei, die daraufhin das Haus und den Nahbereich ergebnislos absuchte.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen an der Örtlichkeit geben können und bittet, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Außerdem berät das Kommissariat Prävention/Opferschutz kostenfrei zum Einbruchsschutz. Kontakte und weitere Informationen hat die Paderborner Polizei auf ihrer Website zusammengefasst: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

