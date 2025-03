Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Verletzten auf dem Boker Damm

Salzkotten-Thüle (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Boker Damms mit der Mokenbergstraße und der Liemekestraße in Salzkotten-Thüle haben sich am Montagmittag, 24. März, drei Personen Verletzungen zugezogen.

Der 26-jährige Fahrer eines VW Crafter fuhr von der Molkenbergstraße aus kommend geradeaus über die Kreuzung mit dem Boker Damm (K55) in Richtung Liemekestraße. Dabei stieß er mit einem Skoda Octavia zusammen. Dessen 41-jähriger Fahrer war auf der vorfahrtsberechtigten K55 in Richtung Boke unterwegs. Der 26-Jährige und ein 47-jähriger Beifahrer im Crafter zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Salzkottener Krankenhaus. Der Fahrer des Octavia verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Paderborn.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war der Boker Damm im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell