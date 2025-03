Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Wohnung nach Küchenbrand nicht bewohnbar

Arnsberg (ots)

Um kurz nach zehn Uhr am Mittwochmorgen rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in den Ludgerusring nach Arnsberg-Hüsten aus. Der zuständigen Leitstelle wurde ein Wohnungsbrand gemeldet. Laut Anrufer hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen.

Die Einsatzkräfte vor Ort konnten das Feuer, welches im sich im Bereich der Küche befand, bestätigen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging in den stark verrauchten Raum vor und konnte mittels einem C-Rohr das Feuer im Bereich des Herdes bekämpfen. Zur besseren Sicht im Brandraum wurde seitens des Angriffstrupps eine Abluftöffnung geschaffen und ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht. Durch dieses Prozedere kann der starke Brandrauch aus der Wohnung gedrückt und die Arbeit der Trupps im Innenangriff erleichtert werden. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung im Herdbereich entstand ein Schaden an der Technik und dem Mobiliar der Küche.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Raum mehrfach mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um eventuelle Glutnester entdecken und ablöschen zu können. Aufgrund des Schadens ist die Erdgeschosswohnung des Zweiparteienhauses nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde, trotz vorgenommener Löschversuche, glücklicherweise nicht verletzt und wurde während des Einsatzes vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienstes der Firma Hagelstein betreut. Nach einer finalen Begutachtung der Brandstelle und dem durchgeführten Lüften des Hauses konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

