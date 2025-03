Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Basislöschzug 4 aufgelöst - Hauptdienstbesprechung abgehalten

Arnsberg (ots)

In der Schützenhalle Holzen fand am 1. März 2025 nach dem Kirchgang zu Ehren der heiligen Agatha die Hauptdienstbesprechung des Basislöschzuges 4 der Feuerwehr Arnsberg statt. Basislöschzugführer Christian Schulte begrüßte an diesem Abend die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie zahlreiche Gäste.

In seiner Ansprache blickte Schulte auf 12 ereignisreiche Jahre des Basislöschzuges zurück und dankte den engagierten Feuerwehrleuten sowie insbesondere den Partnerinnen und Partnern für ihren unermüdlichen Einsatz. Mit den Worten "Feuerwehr funktioniert nur, wenn alle mit anpacken", hob er die gemeinschaftliche Leistung hervor. Trotz der Auflösung des Basislöschzuges 4 wird die enge Zusammenarbeit zwischen dem Löschzug Herdringen und der Löschgruppe Holzen in Übungsdiensten und Einsätzen fortgeführt.

Besonders erfreulich war der Zulauf vieler Quereinsteiger im Jahr 2024, der frischen Wind in die Reihen der Feuerwehr brachte. Zudem ist der Umbau der Gerätehäuser - einschließlich der Installation der Notstromeinspeisung - nun abgeschlossen und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Modernisierung der Feuerwehrinfrastruktur dar.

Die Nachwuchsarbeit bleibt ein zentrales Anliegen: Die Kinder- und Jugendfeuerwehr spielt eine bedeutende Rolle, da viele aktive Kameraden bereits aus der Jugend rekrutiert werden. Gleichzeitig erfolgten personelle Veränderungen: Carsten Schleimer gibt seine Aufgabe als Sachgebietsleiter Jugendarbeit ab, während in Herdringen Nicole Gerke die Leitung der Kinderfeuerwehr übernimmt und Frank Weber künftig die Jugendfeuerwehr leitet.

Auch die Ehrenabteilung, eine tragende Säule der Feuerwehrarbeit, wurde gewürdigt. Der 1. Beigeordnete Christopher Hilverling bedankte sich im Namen der Bürger und der Verwaltung für die Bereitschaft, dieses besondere Ehrenamt zu übernehmen. "Die Verwaltung ist in der Pflicht, alles Mögliche für die Feuerwehr zu tun", betonte er.

Die Veranstaltung machte zudem deutlich, dass die Feuerwehr vor bedeutenden Veränderungen steht, um fit für die Zukunft zu bleiben. Zu den Herausforderungen zählen die Neuorganisation der Feuerwehr, der Sanierungsstau in den Gerätehäusern sowie die Konzeptentwicklung für Großschadenslagen. "Nur gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, den hauptamtlichen Kräften sowie Verwaltung und Politik können wir die Feuerwehr besser machen", so Hilverling weiter.

Im Rahmen der Besprechung wurden folgende Beförderungen und Ehrungen durch Christopher Hilverling sowie die Vertreter der Feuerwehrleitung, Kai Spiegel und Sascha Ricke, vorgenommen:

Beförderungen zum/zur...:

-Feuerwehrfrau/ Feuerwehrmann: Celine Danne, Svenja Beleke, Rene Tschernay, Olaf Grodhues, Jonas Dorenkamp, Aaron Risse, Adriaan Leenaert

-Oberfeuerwehrmann: Stefan Aha, Torben Moratz

-Hauptfeuerwehrmann: Alexander Buch, Andreas Pater

-Unterbrandmeisterin/ Unterbrandmeister: Sabrina Deimel, Lars Manske, Sascha Dietzel

-Oberbrandmeister: Axel Leonhardt, Thorsten Hardes, Philipp Jürgens

-Stadtbrandinspektor: Alexander Kückenhoff, Karl-Josef Kückenhoff, Matthias Kückenhoff

Ehrungen für...:

-10 Jahre Mitgliedschaft: Alexander Buch, Hendrik Lammert, Robin Wagner

-25 Jahre Mitgliedschaft: Thorsten Hardes

-35 Jahre Mitgliedschaft: Frank Weber, Rüdiger Mette, Thomas Lepping

-40 Jahre Mitgliedschaft: Michael Wenzel, Ralf Mutzenbach

-50 Jahre Mitgliedschaft: Günter Göbel, Robert Schauerte

Mit Blick auf die Zukunft wird der Löschzug Herdringen ab sofort von Brandinspektor Michael Wenzel geleitet - unterstützt von den Stellvertretern, Stadtbrandinspektor Matthias Kückenhoff und Brandoberinspektor Christian Schulte. Die Löschgruppe Holzen übernimmt künftig Oberbrandmeister Florian Dolle gemeinsam mit seinem Stellvertreter Unterbrandmeister Max Otte.

Die Leitung der Feuerwehr Arnsberg freut sich auf die fortgesetzte, zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit den neuen Einheitenführern und den Mitgliedern der Feuerwehreinheiten aus Herdringen und Holzen - ein starkes Signal für eine moderne und gut vernetzte Feuerwehr, die gemeinsam jede Herausforderung meistert.

