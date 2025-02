Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Basislöschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr überschreitet bedeutende Personenzahl - 200 Mitglieder-Marke geknackt

Arnsberg (ots)

Der Basislöschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr befindet sich personell auf einem sehr guten Kurs: Mit über 200 Mitgliedern wurde die bisher als "Schallgrenze" angesehene Marke endlich überschritten. Dieses bedeutende Ereignis ist der lang gehegte Wunsch des Basislöschzugführers Stefan Beule, der nach 12 Jahren Amtszeit zwar künftig ins zweite Glied der Führung rückt, aber weiterhin als Lehrgangsleiter des Grundausbildungslehrgangs "Tm 2" aktiv an der Seite der Feuerwehr stehen wird.

"Bleibt jetzt zu wünschen und zu hoffen, dass wir diese starke Zahl auch dauerhaft halten werden", betonte der scheidende Basislöschzugführer in seiner Abschiedsrede im Schützenhaus in Breitenbruch. Dabei dankte Stefan Beule ausdrücklich "allen, die in der Feuerwehr Dienst tun" - unabhängig von ihrer Funktion, denn jede Tätigkeit sei von großer Bedeutung für den Erfolg der Feuerwehr.

Im Rahmen des Umstrukturierungsplans wurde der bisher aus dem Löschzug Arnsberg und den Löschgruppen Breitenbruch sowie Wennigloh bestehende Basislöschzug offiziell aufgelöst. Die drei Stadtteil-Einheiten agieren ab sofort wieder in der bewährten Form als Löschzug und Löschgruppen. Der Löschzug Arnsberg wird fortan von Brandoberinspektor Carsten Aretz, Brandmeister Christian Schulenkorf und Hauptbrandmeister Sebastian Kortz, die Löschgruppe Breitenbruch von Hauptbrandmeister Stefan Kemper und Hauptbrandmeister Rene Reinhold und die Löschgruppe Wennigloh von Hauptbrandmeister Nikolaj Schulte und Unterbrandmeister Marcel Stiefermann geleitet.

Starker Auftritt und Beförderungen

Branddirektor Dennis Pingel, Leiter der Feuerwehr, begrüßte die Wehrleute herzlich und lobte deren Engagement: "Wir wollen die Feuerwehr leistungs- und zukunftsfähig aufstellen." Anschließend nahm er gemeinsam mit seinen Stellvertretern, Brandoberinspektor Sascha Ricke und Brandoberinspektor Kai Spiegel, zahlreiche Beförderungen vor:

-Beförderung zum Feuerwehrmann/zur Feuerwehrfrau: Sophie Dohrmann, Susana Schüttler-Marques und Stefan Voigt (Löschgruppe Breitenbruch), Tom Ensikat und Fritz Hesse (Löschzug Arnsberg), Maik Komorowski und Michael Reichelt-Müller (Löschgruppe Wennigloh)

-Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Willi Hesse, Nico Vieth, Jan Felix Wildermann und Christian von Canstein (LZ Arnsberg)

-Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: Maximilian Bertram und Nico Kemper (LG Breitenbruch), Julian Schäfer (LG Wennigloh)

-Beförderung zum Brandmeister: Thomas Droste (LG Wennigloh)

-Beförderung zum Brandinspektor und gleichzeitige Ernennung zum neuen Sicherheitsbeauftragten: Jens Maßeck (LZ Arnsberg)

Würdigung langjähriger Verdienste

Für seine herausragenden Verdienste um das Feuerwehrwesen wurde der scheidende Basislöschzugführer Stefan Beule mit dem Deutschen-Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet. Als persönliches Abschiedsgeschenk erhielt er ein Strahlrohr für seinen Schreibtisch sowie seine ehemalige Einsatzweste mit der Aufschrift "Zugführer BLZ 2".

Bürgermeister Ralf Paul Bittner würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Feuerwehr: "Ihr seid diejenigen, auf die sich die Menschen verlassen können." In einem feierlichen Rahmen wurden zudem zahlreiche Wehrleute für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt:

-Ehrennadel des Verbands der Feuerwehren in NRW in Bronze (10 Jahre): Gideon Fallinski, Willi Hesse, Laurin Krick, Finn Walter und Jan Felix Wildermann (LZ Arnsberg)

-Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber (25 Jahre): Dominik Blome (LG Breitenbruch) und Christian Schulenkorf (LZ Arnsberg)

-Ehrennadel des Verbands der Feuerwehren in NRW in Silber (40 Jahre): Dietmar Koch, Marcus Pieper (LZ Arnsberg) sowie Peter Krämer (LG Wennigloh)

-Ehrennadel des Verbands der Feuerwehren in NRW in Gold (50 Jahre): Michael Hansknecht, Klaus Löhr und Johannes Völlmecke (LZ Arnsberg)

-Ehrennadel des Verbands der Feuerwehren in NRW in Gold (60 Jahre): Peter Hansknecht, Ludwig Stiefermann und Walter Westermeier (LZ Arnsberg)

Mit diesem Abend wurde nicht nur ein bedeutender Meilenstein in der Personalstärke des Basislöschzugs gefeiert, sondern auch der wertvolle Beitrag jedes einzelnen Mitglieds zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewürdigt.

