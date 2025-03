Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Zwei Brandeinsätze in Arnsberg am frühen Sonntagmorgen

Bild-Infos

Download

Arnsberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen mussten die Kräfte der Feuerwehr Arnsberg gleich zweimal unter dem Stichwort "Feuer 3" ausrücken. Beim Einsatz um kurz vor fünf Uhr sollten sich laut Anrufer auch noch Menschen im betroffenen Haus befinden, weshalb die Leitstelle mit "Menschenleben in Gefahr" die Einsatzkräfte alarmierte.

Es ist kurz vor fünf Uhr am Sonntagmorgen, als ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Arnsberger Ringstraße einen ausgelösten Heimrauchmelder meldet. Eine Verrauchung konnte er ebenfalls im Gebäude feststellen. Die Leitstelle in Meschede-Enste alarmierte umgangen die beiden Hauptwachen Neheim und Arnsberg sowie freiwillige Kräfte aus Arnsberg und Rumbeck. Obendrein rückten der Einsatzführungsdienst, der Fernmeldedienst, die Pressestelle sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatzort aus.

Als die ersten Kräfte eintrafen, wurde umgangen ein Erstangriff unter schwerem Atemschutz vorbereitet, um den Grund für die Verrauchung ausfindig zu machen. Schnell konnte festgestellt werden, dass es sich um angebranntes Essen auf dem Herd handelte. Der betroffene Kochtopf wurde vom Herd entfernt, und Lüftungsmaßnahmen zum Entrauchen des Gebäudes wurden vorbereitet.

Zwei Stunden später wurden die Kräfte der Hauptwache Arnsberg sowie der Löschzug Arnsberg, der Einsatzführungsdienst und die Pressestelle erneut alarmiert. Es war kurz nach sieben Uhr, als ein Anwohner ein Feuer in der Nachbarschaft auf dem Arnsberger Burgweg feststellte. Laut Anrufer sollte es sich um ein brennendes Carport handeln.

Schon beim Eintreffen der Hauptwache konnte Entwarnung gegeben werden, denn es brannten glücklicherweise "nur" drei Abfallbehälter und kein Carport. Das Feuer konnte von den Kameraden der Hauptwache erfolgreich unter schwerem Atemschutz gelöscht werden. Vor dem Verlassen der Einsatzstelle wurde ein Schaumteppich über die betroffenen Behälter gelegt, um ein erneutes Aufglimmen zu verhindern. Nach knapp 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Im Einsatz waren folgende Einheiten:

02.03.25 04:57 Uhr (Arnsberg, Ringstraße): Hauptwache Neheim, Hauptwache Arnsberg, Löschzug Arnsberg, Löschgruppe Rumbeck, Einsatzführungsdienst, Fernmeldedienst, Pressestelle, Rettungswache Arnsberg, Rettungswache Hagelstein, Notarzt Hüsten, Polizei

02.03.25 07:14 Uhr (Arnsberg, Arnsberger Burgweg): Hauptwache Arnsberg, Löschzug Arnsberg, Einsatzführungsdienst, Pressestelle, Rettungswache Arnsberg, Polizei

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell