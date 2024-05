Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Grundschule und Kindergarten in Debstedt und Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.06.2024) kam es in der Grundschule Langen (Alter Postweg Ost) und in der Kita in Debstedt (An der Alten Mühle) jeweils zu einem Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen hierbei in die Gebäude ein. Aus der Kita wurde eine dreistellige Euro-Summe an Bargeld entwendet. Aus der Grundschule wurden eine bis jetzt noch nicht abschließend bestimmbare Anzahl an Tablets entwendet. Aufgrund der Anzahl ist es wahrscheinlich, dass diese mit einem Auto oder einem anderen Fahrzeug abtransportiert wurden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden.

