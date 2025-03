Polizei Paderborn

POL-PB: Werkstattbrand in der Nacht durch technischen Defekt

Salzkotten (ots)

(md) Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstag, 25. März gegen 02.40 Uhr die Werkstatt im Innenhof eines Hofs an der Geseker Straße in Salzkotten in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Autofahrer, der auf der B1 unterwegs war, meldete den Brand, ebenso wie eine Bewohnerin des Geländes, die durch einen Knall erwacht war. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen Hof mit Stallungen und drei Wohngebäuden. Eine Werkstatt im Innenhof war durch einen technischen Defekt in Brand geraten, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Wohnkomplex blieb unbeschädigt. Während der Löscharbeiten war die Geseker Straße zwischen den Straßen Sundern und Eichfeld bis 05.50 Uhr voll gesperrt.

Der Sachschaden liegt bei ungefähr 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell