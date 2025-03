POL-PB: Abbiegeunfall mit leichtverletztem Autofahrer

Paderborn (ots) - cr) Zwei Männer im Alter von 31 und 29 Jahren stehen im Verdacht am Samstagnachmittag, 22. März, in einem Lebensmittelgeschäft an der Husener Straße in Paderborn Waren im dreistelligen Bereich gestohlen zu haben. Auf der Flucht zog einer der Tatverdächtigen ein Messer und bedrohte zwei Angestellte. Die Polizei nahm beide wenig später fest. ...

