Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß auf der L549

Rheinzabern (ots)

Am Montag, 03.03.2025, kam es gegen 06:30 Uhr an der Einmündung der Verlängerung der Rappengasse und der L549 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Durch eine 24-Jährige Fahrzugführerin wurde die Vorfahrt eines in Richtung Neupotz fahrenden 62-Jährigen missachtet. Durch den Unfall wurde die verursachende Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell