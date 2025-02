Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (175) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 17.02.2025

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (17.02.2025) fand in der Nürnberger Innenstadt eine sich fortbewegende Versammlung mit einer Gegendemonstration statt. Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken sowie der Nürnberger Verkehrspolizei im Einsatz.

Die Versammlung begann gegen 18:45 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Nürnberger Hallplatz. Ab etwa 19:10 Uhr setzte sich der Aufzug mit in der Spitze rund 100 Teilnehmern in Richtung Königstraße in Bewegung.

Etwa zeitgleich begann im Bereich vor dem Zeughaus eine Gegendemonstration. Die in der Spitze rund 350 Teilnehmer setzten sich kurz vor 19:00 Uhr ebenfalls zu einem Aufzug in Bewegung. Die Demonstrierenden suchten im Verlauf des Aufzuges immer wieder die Nähe zur anderen Kundgebung auf. Einsatzkräfte der Polizei mussten die Teilnehmer deshalb mehrfach aufstoppen. Hierbei kam es auch zum Einsatz unmittelbaren Zwanges in Form von Schieben und Drücken. In Einzelfällen musste auch vom Einsatzstock Gebrauch gemacht werden.

Sowohl am Frauentorgraben auf Höhe der Grasersgasse sowie in der Karolinenstraße kam es von Seiten der Gegendemonstranten zu Blockadeversuchen, indem sich mehrere Teilnehmer in einer Reihe auf die Straße setzten. In beiden Fällen konnte die Blockade seitlich umlaufen werden.

Gegen Ende des Aufzuges kam es zu einer Schubserei zweier opponierender Versammlungsteilnehmer. Mindestens zwei Personen gingen hierbei zu Boden. Ob es in dem Zusammenhang zu Straftaten kam, wird derzeit geprüft.

Nach einer Abschlusskundgebung am Hallplatz gegen 21:00 Uhr war sowohl das Versammlungsgeschehen als auch kurz darauf das Einsatzgeschehen beendet.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc

