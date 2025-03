Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie etwas beobachtet?

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zwischen Dienstag, dem 4. März, 15 Uhr, und Mittwoch, dem 5. März, 10 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in St. Tönis eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses, wo sämtliche Räume durchwühlt wurden. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Haben Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine verdächtige Beobachtung in der Feldstraße in St. Tönis gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (224)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell