POL-VIE: Wer hat den Unfall beobachtet? - Polizei sucht nach Hinweisen

Kempen (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 27. Februar, 13 Uhr, und Montag, dem 3. März, 18 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elsa-Brändström-Straße in Kempen eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren der Wohnung. Dort wurde eine Dose mit Bargeld gestohlen. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Falls ja, melden Sie Ihre ...

mehr