Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorläufige Bilanz Rosenmontagszüge - Bei strahlendem Sonnenschein überwiegend friedlich

Kreis Viersen (ots)

Auch beim letzten großem Umzugs-Tag im Kreis Viersen ging es überwiegend friedlich zu. Die Närrinnen und Narren, strahlten bei den Umzügen in Süchteln, Neersen und Dülken mit der Sonne um die Wette und feierten in ausgeglichener Stimmung. Die Polizei musste im Laufe des Tages 20 Platzverweise aussprechen. Im letzten Jahr waren es 16. Insgesamt 9 Personen mussten die Einsatzkräfte ins Gewahrsam nehmen, weil sie den Platzverweisen nicht nachkamen oder andere Straftaten begangen haben. (Vorjahr 2). Insgesamt 15 Anzeigen wurden geschrieben, unter anderem wegen Körperverletzungen, Beleidigungen, Verstößen gegen das Waffengesetz und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im letzten Jahr waren es 13 Anzeigen. Zwar kam es bei steigend Alkoholpegel, zu den oben genannten Vorfällen, aber unterm Strich, zieht die Polizei eine positive Bilanz der letzten Tage des Straßenkarnevals. Alle Einsatzkräfte wollen sich bei allen denen bedanken, die ein friedliches Miteinander, mit gegenseitigem Respekt in den letzten Tagen gelebt haben. /jk (220)

