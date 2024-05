Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze- Verkehrsunfallflucht in der Sehlder Straße

Hildesheim (ots)

(hau) Elze Am 08.05.2024 zwischen 13.00 Uhr und 17.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Seniorenstift der Johanniter in der Sehlder Straße in Elze zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein parkender Seat Arona in der Farbe Grau, beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zum Unfallzeitpunkt parkte der betroffene Seat im Bereich der Ein-/ und Ausfahrt des Parkplatzes mit der Front zur Sehlder Straße. Bei der Rückkehr zu ihrem PKW stellte die Geschädigte einen Schaden in Form von Kratzspuren im Bereich des vorderen rechten Radlaufs fest. Es ist davon auszugehen, dass der betroffene Seat von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert wurde.

Zeugen die Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher geben können oder im besten Falle der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei in Elze zu melden.

