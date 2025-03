Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW fuhr gegen Baum, Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß und wurde durch Hubschrauber gefunden

Viersen Grefrath (ots)

Am 02.03.2025, gegen 22:08 Uhr erreichten diverse Notrufe die Polizeileitstelle in Viersen, welche über einen schweren Unfall in Viersen Grefrath, auf der B509, Ortsdurchfahrt Schlibeck, berichteten.

Nach Schilderung der Zeugen war dort ein PKW von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und anschließend die Böschung hinunter in ein Sumpfgebiet geschleudert worden. Der Fahrer sei ausgestiegen und hatte den Unfallort zu Fuß verlassen.

Unmittelbar entsandte Rettungskräfte konnten an der Unfallstelle einen völlig zerstörten PKW feststellen, an welchem bei dem Zusammenprall alle Airbags ausgelöst wurden.

Aufgrund des Schadensbildes mussten die eingesetzten Kräfte davon ausgehen, dass der Fahrer bei diesem Unfall nicht unerheblich verletzt wurde.

Zur Absuche des weitläufigen Bereiches wurde ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera angefordert. Die Hubschrauberbesatzung konnte innerhalb weniger Minuten eine bewegungslose Person im Bereich ausfindig machen und die Einsatzkräfte an diese heranführen.

Bei der Person handelte es sich tatsächlich um den 31-jährigen flüchtigen Fahrer des PKW. Er hatte sich in einem Garten versteckt und gab an, den PKW geführt und zuvor Alkohol konsumiert zu haben.

Nach aktuellem Sachstand hat er aus diesem Grund die Kontrolle über den PKW verloren, was zu dem Unfall führte.

Der Fahrer hatte aber noch Glück im Unglück, er kam lediglich mit Prellungen davon.

Im Krankenhaus wurde ihm neben Blut aber auch noch der Führerschein abgenommen, weshalb er jetzt des Öfteren zu Fuß unterwegs sein dürfte. Sein PKW wurde ebenfalls sichergestellt, wobei dieser nur noch Schrottwert hat.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

