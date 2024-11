POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Pforzheim (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in einen Naturkindergarten in der Südweststadt eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die unbekannte Täterschaft zwischen 15:30 Uhr und 07:15 in den in der Hercyniastraße gelegenen Kindergarten eingebrochen. Hierbei wurde unter anderem Büromaterial im Wert von rund 100 Euro entwendet. Inka Schönleber, Pressestelle ...

mehr