POL-EU: Carports komplett ausgebrannt

Schleiden (ots)

In der Straße Am Hähnchen in Schleiden sind am Sonntag (5. Januar) zwei Carports vollständig abgebrannt.

Das Feuer griff auf zwei Pkw und ein Motorrad im Carport über. Auch diese wurden durch das Feuer vollständig zerstört.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

