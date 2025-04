Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 27.04.2025, gegen 22:35 Uhr wurde der Polizei Speyer eine alkoholisierte Person auf einem Tankstellengelände in der Landauer Straße mitgeteilt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen 49-jährigen Mann antreffen, welcher in provozierender Art und Weise angab, dass er trotz seines alkoholisierten Zustandes mit seinem Fahrrad an seine Wohnanschrift fahren werde. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde das Fahrrad des Mannes angeschlossen und der Schlüssel sichergestellt. Der 49-jährige Mann lief anschließend nach Hause.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell