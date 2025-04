Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit eskaliert

Limburgerhof (ots)

Zu einem handfesten Streit kam es am Montagmittag in der Albert-Einstein-Allee. Nach Angaben einer 47-Jährigen aus Limburgerhof habe sie gehupt, um den vor ihr stehenden Pkw zum Weiterfahren aufzufordern. Dies missfiel offensichtlich einem Mitfahrer des anderen Fahrzeuges, sodass dieser ausstieg und sich bedrohlich vor das Fahrzeug der 47-jährigen stellte. Hierbei schlug er nach Angaben der 47-Jährigen noch auf deren Fahrzeug. Anschließend kam es zu einem zunächst verbalen Meinungsaustausch zwischen der Frau und dem 25-Jährigen Mitfahrer aus Limburgerhof, der im weiteren Verlauf auch körperlich ausgetragen wurde. Den 25-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

