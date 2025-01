Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geldautomat gesprengt

Schillingen (ots)

Am Montag, den 06.01.2025, kam es in der Ortslage Schillingen gegen 04:00 Uhr zu einer vollendeten Sprengung eines Geldausgabeautomaten. Der Automat wurde mittels eines unbekannten Sprengmittels vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen.

