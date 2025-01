Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht -Umgefahrenes Verkehrszeichen im Einmündungsbereich der L348 in die L169

Baumholder (ots)

Am 05.01.2025, im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 09:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich der L 348 in die L 169, Höhe Parkplatz "Schwarzes Wäldchen" in 55774 Baumholder, ein Verkehrszeichen. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abgekommen ist und mit dem Verkehrszeichen kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne zuvor anderen Geschädigten die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Am Verkehrszeichen entstand durch die Kollision ein nicht unerheblicher Sachschaden. Bereits durchgeführte Ermittlungen legen nahe, dass es sich bei dem beteiligten Kraftfahrzeug vermutlich um einen roten Pkw handelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Baumholder unter 06783/9910 entgegen.

