Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, gegen 09.10 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B281 aus Richtung Arnsgereuth kommend in Fahrtrichtung Saalfeld/Saale. Auf der regennassen Fahrbahn geriet der junge Mann in einer Linkskurve ins Rutschen und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell