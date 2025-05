Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines E-Bike konnte schnell geklärt werden

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, gegen 13.35 Uhr, erstattete der 45-jährige Eigentümer eines E-Bike eine Anzeige wegen Diebstahl. Durch einen zunächst unbekannten Täter wurde in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Saalfeld Alter Markt eingebrochen und daraus das Rad entwendet. Durch gezielte Ermittlungen konnte das Fahrrad kurze Zeit später bei einem 50-jährigen Tatverdächtigen in der Barfüßergasse sichergestellt und dem Geschädigten wieder übergeben werden. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

