Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Neustadt an der Orla (SOK) (ots)

Am 16.05.2025, gegen 23:50 Uhr, bemerkten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla in Neustadt an der Orla einen Schlangenlinien fahrenden E-Scooter-Fahrer. Bei der anschließenden Kontrolle des 44-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht über die notwendige Pflichtversicherung verfügt. Außerdem wurde mit dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,19 Promille. Beim Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt, er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

