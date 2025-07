Polizei Hagen

POL-HA: Frau greift in Notaufnahme Personal des AKH an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (23.07.2025) griff eine 53-Jährige im Agaplesion Klinikum Hagen medizinisches Personal in der Notaufnahme an. Die Frau weigerte sich nach Angaben der Mitarbeiter, das Behandlungszimmer ihres Bekannten zu verlassen. Diesen hatte sie gegen 18 Uhr in das AKH begleitet. Da die Hagenerin die Aufforderung mehrfach ignorierte, versuchte ein Pfleger, sie aus dem Raum zu begleiten. Daraufhin habe die 53-Jährige den Mann weggeschubst und mit der Faust gegen seinen Oberkörper geschlagen. Hinzu gerufene Polizisten informierten die Frau darüber, dass sie das Krankenhaus für den Tag nicht mehr betreten darf. Die Frau muss sich wegen Körperverletzung verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

