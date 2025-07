Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitsmessungen: Unrühmlicher "Spitzenreiter" 75 km/h zu schnell

Hagen (ots)

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes postierten sich am Mittwoch (23.07.2025) an verschiedenen Stellen im Hagener Stadtgebiet und führten Geschwindigkeitsmessungen durch.

Zunächst richteten die Beamten ihre Messstelle an der Kölner Straße in Haspe ein. Hier geriet ihnen unter anderem ein Opel-Fahrer ins Visier. Der 33-jährige Hagener war mit 81 km/h bei zulässigen 50 km/h unterwegs. Den Mann erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 180 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Weiterhin konnte an der Messstelle ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer angehalten werden, der ohne Kennzeichen unterwegs gewesen war und keinen Versicherungsschutz vorweisen konnte.

Anschließend verlagerten die Beamten zur Feithstraße im Hochschulviertel, wo sie die Verkehrsteilnehmer bei Geschwindigkeitsverstößen umgehend anhielten und Geschwindigkeitsüberschreitungen ahndeten. Unrühmlicher "Spitzenreiter" war ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Neuss. Bei der Messung seines BMW zeigte das Messgerät der Einsatzkräfte eine Geschwindigkeit von 129 km/h an, was abzüglich der Toleranz eine Überschreitung von 75 km/h bedeutet. Der 36-Jährige hat nun mit einem dreimonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einer Geldbuße in Höhe von 800 Euro zu rechnen. Zudem fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da der Mann ein verbotenes Radarwarngerät nutzte. (rst)

Die Polizei Hagen weist erneut auf die Gefahren hin, die mit zu hoher Geschwindigkeit einhergehen:

- Zu hohe Geschwindigkeit ist der Killer Nr. 1 - deutschlandweit. - Die gefahrene Geschwindigkeit entscheidet bei einem Unfall über die Schwere der Folgen. Hier kann es um Leben oder Tod gehen. - Das Einhalten der erlaubten Geschwindigkeit ist kein Selbstzweck, sondern rettet Leben.

