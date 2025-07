Polizei Hagen

POL-HA: Zwei leicht verletzte Frauen nach Zusammenstoß zwischen drei Autos im Kreuzungsbereich

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (23.07.2025) fuhr ein 26-Jähriger gegen 12.50 Uhr mit seinem Seat von der Posener Straße aus nach links in die Dortmunder Straße. Zunächst hielt der Schwerter vor einem Stoppschild. Bei der Weiterfahrt in den Kreuzungsbereich übersah der Mann anschließend einen Renault. Die 45-jährige Autofahrerin war zu dieser Zeit in Richtung Wandhofener Straße unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls kam die Hagenerin mit ihrem Auto vom Weg ab und wurde nach rechts in den Opel eines 61-Jährigen geschoben. Der Mann wartet gerade in der Posener Straße an einem dortigen Stoppschild. Die 45-jährige Renault-Fahrerin und ihre 78-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach der ersten Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung wurden die Frauen vorsorglich zur weiteren Abklärung von möglichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte Teile der Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden. (arn)

