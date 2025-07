Polizei Hagen

POL-HA: Kabeldiebstahl aus leerstehendem Gebäude - Zeuge beobachtet zwei Männer beim Überklettern eines Zaunes

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Zeugenhinweis stellten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag (23.07.2025) in der Innenstadt zwei Männer, die sich unberechtigterweise Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude verschafft hatten. Gegen 15.30 Uhr rief der Zeuge die Polizeibeamten zur Natorpstraße. Er sagte den Beamten, dass er zwei Männer beobachtet hat, die über den Zaun der Baustelle geklettert und in das leerstehende städtische Gebäude gegangen sind. Die Polizisten hörten Geräusche, die von dem umzäunten Gelände ausgingen, und forderten die Personen dazu auf, zu ihnen zu kommen. Aus einem Gebüsch traten daraufhin ein 31-jähriger und ein 28-jähriger Mann hervor. In deren Rucksäcken fanden die Beamten abgetrennte Kupferkabel sowie Zangen. In dem Gebäude erkannten sie einige Stellen, an denen die Kabel offenbar frisch abgeschnitten worden waren. Die Polizisten stellten die Kabel und das Werkzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. (sen)

