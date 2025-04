Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der B 500 (01.04.2025)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Die Bundesstraße 500 ist zwischen Schönwald und Triberg am Dienstag, gegen 15:30 Uhr Ort einer Unfallflucht geworden. In Richtung Triberg kam einer 78-jährigen BMW-Fahrerin in einer Rechtskurve ein schwarzer Sportwagen entgegen. Der hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot und kam auf ihre Fahrspur. Um einen Unfall zu verhindern wich sie nach rechts aus und stieß mit der Leitplanke zusammen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Zeugen, die Informationen zu dem Sportwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg unter der Nummer 07722 / 9160710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell