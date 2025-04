Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. Konstanz) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall - Pkw überschlägt sich (01.04.2025)

Stockach / Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagnachmittag hat eine Vorfahrtsmissachtung auf der Nellenbadstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden geführt. Gegen 17 Uhr war eine 88-jährige Opel-Fahrerin aus Richtung ZG-Kreisverkehr kommend auf der Nellenbadstraße unterwegs. An der Kreuzung Stegwiesen über sah sie einen von rechts kommenden Daimler Vito einer 28-Jährigen. Durch die Kollision überschlug sich der Opel und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei verletzte sich die Seniorin leicht. Zur weiteren ärztlichen Untersuchung brachte sie ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell