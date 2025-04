Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei bittet um Hinweise (01.04.2025)

Spaichingen (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte versucht in eine Erdgeschosswohnung in der Europastraße einzubrechen.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr versuchten die Täter eine Terrassentür aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Unbekannten glücklicherweise nicht. An der Tür entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Europastraße gemacht haben, sich unter Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell