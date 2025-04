Tuttlingen (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag im Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in der Nelkenstraße ereignet hat. Ein Unbekannter touchierte den dort abgestellten weißen BMW 3er. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen entfernte sich der Verursacher anschließend ...

