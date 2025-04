Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter entwendet weißes Lieferfahrzeug - Polizei sucht Zeugen (26.03.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrzeugdiebstahl der sich bereits am vergangenen Mittwoch, 26.03.25, in der Seestraße ereignet hat. Gegen 11 Uhr lieferte der 35 Jahre alte Fahrer eines weißen Transporters auf Höhe der Seestraße 5 Pakete aus und ließ währenddessen den Schlüssel stecken. Als er kurz darauf zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser verschwunden. Wenig später konnte der weiße Renault Boxer mit Münchner Kennzeichen in einem Waldstück am Mühlhaldenweiher zwischen Allensbach und Dettingen verlassen aufgefunden werden. Einen Teil der Ladung entwendete der unbekannte Täter, zahlreiche Sendungen ließ er aufgerissen und beschädigt zurück.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der weiße Transporter am Mittwochvormittag in der Seestraße oder kurz darauf im Bereich Allensbach/Dettingen aufgefallen ist oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Diebes oder sachdienliche Hinweise geben können sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell