POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 - Polizei sucht Zeugen (31.03.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montagvormittag auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach ereignet hat. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit einem BMW X1 im zweispurigen Bereich auf der linken Fahrbahn von Konstanz in Richtung Allensbach. Kurz vor der Ampel zum Campingplatz Hegne geriet sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und in der Folge auf die rechte Spur, wo sie einen dort fahrenden Honda eines 55-Jährigen touchierte. Durch den Aufprall kam dieser ebenfalls ins Schleudern und prallte, ebenso wie der BMW in die Leitplanke, ehe beide Autos stark beschädigt liegen blieben. Die 32-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Sowohl der BMW, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro entstand als auch der Honda, dessen Schaden die Polizei auf rund 10.000 Euro schätzte waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur genauen Klärung von Unfallursache und -hergang bittet die Polizei Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07733 99600 zu melden.

