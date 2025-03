POL-SI: Faustschläge auf der HTS - Weitere Zeugen gesucht -#polsiwi

Erndtebrück (ots) - Am Sonntagabend (16.03.2025) ist es in Birkelbach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 20 Uhr fuhr ein PKW über die Sommerstraße aus Birkefehl kommend in Richtung Goddelsbach. In Höhe der Hausnummer 30 kollidierte ein schwarzer Mercedes Kombi mit einem geparkten Auto. Dieses wurde durch den Zusammenprall ca. 10 Meter nach vorne in eine ...

