POL-SI: Was Verkehrsteilnehmer in Siegen morgen anlässlich des Fußball-Halbfinalspiels im Westfalenpokal beachten müssen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am morgigen Mittwochabend (19. März) findet im Siegener Leimbachstadion das Halbfinale im Westfalen-Pokal zwischen den Sportfreunden Siegen und dem Fußballdrittligisten DSC Arminia Bielefeld statt. Die Sportfreunde rechnen mit rund 6.000 Zuschauern vor Ort.

Um eine möglichst reibungslose An- und Abreise der Fans zu gewährleisten, wurde ein Verkehrskonzept erstellt. Demnach wird ab 17:00 Uhr die Leimbachstraße zwischen dem Kreisel zum Industriegebiet Martinshardt/Oberes Leimbachtal und der Einmündung Wichernstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Weiterhin ist die Leimbachstraße zwischen der Einmündung Rosterstraße und Wichernstraße aus Richtung Innenstadt kommend gesperrt. Das Jung-Stilling-Krankenhaus kann über die Rosterstraße/Wichernstraße angefahren werden. In Richtung Innenstadt geht es über die Leimbachstraße.

Was gilt für anreisende Fußballfans? Der Verein bittet Fans, nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Hierfür steht die allseits bekannte Magolves-Linie ein weiteres Mal zur Verfügung: Ab Siegen ZOB besteht ab 17 Uhr ein beständiger Shuttle-Verkehr zum Stadion, mehrere Busse werden zur Verfügung stehen. Nach dem Spielende fahren alle Shuttle-Busse umgehend mehrmals ab dem Haupteingang zum ZOB zurück.

Wer nicht auf die Anreise via PKW verzichten kann und auf die eigenen vier Räder angewiesen ist, für den stehen einige begrenzte Kapazitäten in den Industriegebieten Obere Leimbach und Martinshardt zur Verfügung. Eine gute Parkmöglichkeit bietet der Schotterplatz an der Wasserstofftankstelle unweit der Firma Schnee.

Für mit PKW anreisende Gästefans stehen in Stadionnähe keine Parkplätze zur Verfügung. Stattdessen wurde ein großer Parkplatz eingerichtet, der verkehrsgünstig liegt und von dem ein Shuttleservice zum Stadion eingerichtet ist. Es handelt sich um den Park- und Ride-Parkplatz am Seelbacher Weiher (Siegener Straße / L 562). Diesen erreicht man von der Autobahn A 45 kommend über die Abfahrt Freudenberg. Anschließend fährt man auf der L 562 in Richtung Siegen. Ca. 2 Kilometer nach der Ortschaft Lindenberg befindet sich der Parkplatz auf der linken Seite. Nach dem Spiel geht es per Shuttleservice zurück zum Parkplatz.

An der Einmündung Wichernstraße / Leimbachstraße ist zudem ein Taxistand eingerichtet.

Geplanter Anpfiff des Halbfinals ist 19:00 Uhr. Der Verein rät den Fans, genügend Zeit für die Anreise einzuplanen.

Die oben genannten Sperrungen werden voraussichtlich bis 22:00 Uhr andauern.

Die Polizei begleitet das Fußballspiel und wird unter anderem für den möglichst reibungslosen Ablauf des Verkehrskonzepts sorgen.

