POL-KN: (Sulz / Lkr. Rottweil) - Wechsel in der Leitung des Polizeipostens Sulz: Norbert Burkhardt in den Ruhestand verabschiedet - Achim Haag übernimmt (01.04.2025)

Lkr. Rottweil) - Wechsel in der Leitung des Polizeipostens Sulz: Norbert Burkhardt in den Ruhestand verabschiedet - Achim Haag übernimmt (01.04.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Nach über 43 Jahren im Dienst der Polizei Baden-Württemberg ist Polizeihauptkommissar Norbert Burkhardt zum 31.03.2025 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Im feierlichen Rahmen fand am Dienstagnachmittag die offizielle Amtseinführung seines Nachfolgers sowie die Verabschiedung Burkhardts im Bürgersaal der Stadt Sulz statt.

Zahlreiche Gäste aus Polizei und Verwaltung waren der Einladung gefolgt, darunter Bürgermeister Jens Keucher, Bürgermeister Stefan Hammer aus Vöhringen, der Erste Beigeordnete der Stadt Sulz, Herr Fauser, sowie Sachgebietsleiterin Bürgerdienste Frau Glöckler. Für das Polizeipräsidium Konstanz überbrachten der Leiter des Polizeireviers Oberndorf, Erster Polizeihauptkommissar Timo von Au, sowie der Leiter der Schutzpolizeidirektion, Polizeidirektor Frank Melchien, die besten Wünsche.

Norbert Burkhardt blickt auf eine beeindruckende Laufbahn zurück: Er trat am 01.09.1981 in den Polizeidienst ein, versah über zwei Jahrzehnte Dienst bei der Polizeidirektion Böblingen im Verkehrs- und Streifendienst sowie im Bezirksdienst. Es folgten drei Jahre als Dienstgruppenleiter in Oberndorf, bevor er am 1. September 2009 die Leitung des Polizeipostens Sulz übernahm. Über 16 Jahre hinweg prägte er die Arbeit vor Ort - mit viel Erfahrung, Herzblut und Engagement für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Sulz und Umgebung.

Mit Polizeihauptkommissar Achim Haag übernimmt ein erfahrener Kollege die Leitung des Polizeipostens. Der 44-Jährige trat 2000 in den Polizeidienst ein und war in verschiedenen Funktionen tätig - vom Streifendienst bis hin zur langjährigen Tätigkeit als Dienstgruppenleiter, zuletzt beim Polizeirevier Villingen. Zum 1. April 2025 hat er nun die Leitung des Polizeipostens Sulz übernommen.

Bei Butterbrezeln, Hefezopf und Getränken bot sich im Anschluss die Gelegenheit zum kollegialen Austausch - ganz im Sinne eines würdigen und herzlichen Abschieds sowie eines gelungenen Neustarts.

