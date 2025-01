POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots) - (schi) Am 06.01.2025 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Bahnhofstraße 2 A in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 52-Jähriger Elzer parkte seinen VW auf dem hinteren Parkplatz der dortigen Sparkassen-Filiale. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er sowohl an der linken Fahrzeugseite als auch an der Frontschürze Beschädigungen fest. Es ist davon ...

