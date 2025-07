Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Keller eingedrungen

Arnstadt (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Saalfelder Straße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein silbergraues E-Bike der Marke "Haibike" im Wert von circa 3.000 Euro. Unbekannte drangen ebenso in weitere Keller von in der Straße befindlichen Mehrfamilienhäusern ein. Von dort wurde Fahrradzubehör im Wert eines oberen zweistelligen Eurobetrages entwendet. Die Tatzeiten liegen zwischen dem 14. Juli, 16.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Tatzusammenhänge werden geprüft. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Sachverhalten getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0182930/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell