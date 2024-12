Polizei Hamburg

POL-HH: 241202-3. Begrüßung des Patrouillenschiffs "Bürgermeister Brauer" im Hamburger Hafen

Hamburg (ots)

Zeit: 05.12.2024, 09:45 Uhr bis 13:00 Uhr Ort: Hamburg-Neustadt, Überseebrücke, Pontonanlage Ost

Die Flotte Hamburg übernimmt ein neugebautes Schiff in ihren Dienst. Es läuft nach mehrtägiger Überführungsfahrt nun erstmalig in den Hamburger Hafen ein und soll ab der folgenden Woche als WS1 "Bürgermeister Brauer" von der Wasserschutzpolizei eingesetzt werden.

Es ersetzt das in die Jahre gekommene und 1992 erbaute gleichnamige Küstenstreifenboot. Zu seiner Besonderheit zählt der 2x 500 kW starke Elektromotor, der eine elektrische Fahrzeit von mindestens 2 Stunden bei 7 Knoten sicherstellt.

Insgesamt fünf solcher 29,4 Meter langen Polizeiboote mit umweltfreundlichem Plug-in-Hybrid-Antrieb sollen ab 2025 für die Flotte Hamburg im Einsatz sein. Die neue WS1 ist das erste dieser neuartigen Boote, das ausgeliefert wird. Sie wird derzeit nach knapp zweijähriger Bauzeit in der Werft Baltic Workboats AS in Estland über den Seeweg nach Deutschland überführt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen zu einem Bild- und Interviewtermin anlässlich der Begrüßung des Schiffs im Hamburger Hafen.

Es sprechen

- Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation - Jens Meier, CEO, Hamburg Port Authority - Olaf Hagenloch, Polizeidirektor, Wasserschutzpolizei

Ablauf des Pressetermins

- Sicherheitsunterweisung und anschließende Fahrt der Medienvertreterinnen und -vertreter mit Begleitbarkassen zum Anleger "Teufelsbrück" - Ablegen der "Bürgermeister Brauer" und der Begleitbarkassen und Fahrt zur Überseebrücke. Begrüßung und Begleitung durch das Feuerlöschschiff "Branddirektor Westphal". - ca. 12:00 Uhr: Ankunft und Festmachen an der Überseebrücke mit anschließender Möglichkeit zur Besichtigung des Schiffes. - Am Anleger Überseebrücke stehen Ihnen Dr. Melanie Leonhard, Jens Meier und ein Vertreter der Wasserschutzpolizei für weitere Informationen und O-Töne zur Verfügung.

Der Hamburger Hafen treibt aktiv den Wandel zu mehr Klimaneutralität voran mit dem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Dabei spielt die Förderung nachhaltiger Technologien und Energieträger eine zentrale Rolle. Seit 2017 bündelt die Flotte Hamburg ihre städtischen Wasserfahrzeuge und hat bereits bedeutende Fortschritte erzielt. Der Einsatz hybrider Wasserfahrzeuge bei der Wasserschutzpolizei ist eine weitere Maßnahme zur Reduzierung von Emissionen.

Akkreditierungshinweis

Eine vorherige Akkreditierung ist zwingend erforderlich. Bitte richten Sie Ihre Akkreditierungsanfrage bis spätestens Mittwoch, 4.12.2024, 13:00 Uhr an pressestelle@hpa.hamburg.de.

Wichtiger Hinweis

Die Anzahl der Personen auf der Barkasse ist begrenzt. Das Polizeiboot wird voraussichtlich gegen 12:00 Uhr den Anleger Überseebrücke erreichen. Für diejenigen, die keinen Platz auf der Barkasse erhalten, besteht die Möglichkeit, von der Überseebrücke aus Aufnahmen von der Ankunft des Bootes zu machen.

Rückfragen der Medien

Behörde für Wirtschaft und Innovation

Pressestelle Telefon: 040 42841 2239 E-Mail: pressestelle@bwi.hamburg.de

Hamburg Port Authority

Pressestelle Telefon: 040 42847 2301 E-Mail: pressestelle@hpa.hamburg.de

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell