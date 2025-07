LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Gotha (ots) - Zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren (m/deutsch, m/irakisch) gerieten gestern Nachmittag im Bereich eines Einkaufszentrums in der Gartenstraße in eine verbale Streitigkeit welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr