POL-LIP: Lügde-Niese. Bach verunreinigt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - An der Einmündung Waldstraße/Am Ehberg kam es am Mittwochmittag (21.05.2025) gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Ein 32-Jähriger aus Mönchengladbach war mit seinem Opel Astra auf der Straße Am Ehberg unterwegs und wollte nach links in die Waldstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 63-jährigen E-Bike-Fahrer aus Augustdorf, der auf dem Radweg an der ...

mehr