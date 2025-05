Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit Verletzter und hohem Sachschaden in Ludwigsau.

Fulda (ots)

Ludwigsau. Am Freitag, (02.05.), gegen 17.15 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem PKW die L 3254, Ludwigsau-Rohrbach in Richtung Ludwigsau-Friedlos. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte nach links und anschließend wieder nach rechts, um zurück auf den Fahrstreifen zu gelangen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr rechtsseitig in den Graben, schleuderte über den Acker und kam nach etwa 60 Meter zum Stehen. Die Fahrerin stieg selbst aus dem Audi aus, verletzte sich aber bei dem Verkehrsunfall und wurde durch Rettungskräfte in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell