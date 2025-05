Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Osthessen (ots)

Hochwertiges Rennpferd auf der Autobahn verletzt - Pferd wurde eingeschläfert -

Gemünden (Felda). Am Donnerstag (01.05.), gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Rastatt das Ohmtaldreieck aus Richtung Kassel kommend in Fahrtrichtung Frankfurt. Nach aktuell vorliegenden Informationen war der Pferdetransporter mit einem hochwertigen Rennpferd beladen. Aus bisher ungeklärten Gründen brach das Pferd mit einem Bein durch den Unterboden des Transportes. Der Fahrzeugführer stellte dies auf der im Führerhaus befindlichen Kamera fest und hielt unmittelbar auf dem Seitenstreifen an. Das Pferd erlitt durch den Aufprall eine schwere Beinverletzung. Durch die eingesetzte örtliche Feuerwehr aus Alsfeld und Homberg/ Ohm musste das Pferd zunächst im Pferdetransporter gehalten und beruhigt werden. Eine alarmierte Tierärztin konnte das Pferd vor Ort zunächst sedieren. Die Verletzungen waren jedoch so verheerend, dass der Tierärztin nur noch die Möglichkeit blieb, dass Pferd von seinen Schmerzen zu erlösen. Das Rennpferd wurde auf dem Seitenstreifen der A 5 eingeschläfert. Am Einsatztort waren eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, die FFW Alsfeld und die FFW Homberg/ Ohm eingesetzt.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Mittwochabend (30.04.), gegen 19.00 Uhr, parkte ein Rotenburger seinen Audi in der Straße "Waldweg" ordnungsgemäß rückwärts in einer Parkbucht. Eine Skoda-Fahrerin aus Bebra parkte gegenüber und stieß beim Rückwärtsausparken gegen den vorderen Stoßfänger des Audis. Der Sachschaden beträgt rund 350 Euro. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei Rotenburg ermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Hauneck. Am Donnerstag (01.05.), gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer aus Burghaun in der Straße "Am Kühnbach" einen geschotterten Weg und stürzte. Durch den Sturz wurde der Burghauner, der einen Fahrradhelm trug, schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass der Pedelec-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sachschaden entstand nicht.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Dienstag (29.04.), 20.00 Uhr, bis Mittwoch (30.04), 11.30 Uhr, parkte ein Bad Hersfelder seinen gelben Skoda-Citigo ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Wehneberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den parkenden Skoda im Bereich des hinteren Kotflügels auf der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

